التحالف التزم بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل

أحمد مغربي

وافق تحالف "أوبك+" على الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم خلال شهر أبريل المقبل.

ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ”الانباء” فان حصة الكويت من الانتاج النفطي خلال شهر ابريل المقبل تقدر بحوالي 2.666 مليون برميل يومياً.

وقالت ان انتاج دول أوبك سيبلغ 25.3 مليون برميل يومياً، فيما سيبلغ انتاج الدول من خارج أوبك بقيادة روسيا نحو 16.38 مليون برميل يوميا، ليبلغ بذلك اجمالي انتاج أوبك+ نحو 41.69 مليون برميل يوميا خلال شهر ابريل القادم.