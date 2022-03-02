قالت الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من المتوقع ان تبدأ صباح غد الخميس اذ تنشط رياح جنوبية تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة.



وذكرت «الأرصاد» في بيان لـ «كونا» ان الرياح ستكون جنوبية مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق تؤدي إلى ارتفاع الامواج البحرية إلى اكثر من سبع اقدام كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مساء الغد ليبدأ التحسن التدريجي مساء يوم الجمعة.



وأوضح البيان انه يرجع السبب في ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض مصحوب بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.