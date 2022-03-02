أعلنت Ooredoo اختيارها لشركة إس إيه بي شريكا لتمكين التحول الرقمي الكامل لأعمالها وتوحيد جميع حلولها لتخطيط موارد المؤسسات ERP في غالبية شركات مجموعة Ooredoo.

وستوفر إس إيه بي، التي تعد أكبر مزود في العالم لبرمجيات تطبيقات المؤسسات، عدة حلول لتسهيل عملية التحول الرقمي الكامل في Ooredoo، والذي يعد هدفا استراتيجيا للشركة، إلى جانب إتاحة الفرصة لها لتوحيد جميع حلولها لتخطيط موارد المؤسسات في شركات المجموعة ضمن منصة سحابية (كلاود) مركزية.

وستساعد هذه الشراكة في ضمان حصول Ooredoo على البنية التحتية الملائمة والتي ستمكن الارتقاء بتجربة عملائها وموظفيها ومورديها، وذلك بالاستعانة بأنظمة وإجراءات متكاملة، إلى جانب تعزيز فعالية تلك الإجراءات وتحويلها إلى آلية، فالحلول التي تهدف إس إيه بي لتقديمها إلى Ooredoo هي عبارة عن مجموعة من التطبيقات الذكية المتكاملة التي تمكن استخدام إجراءات أعمال شاملة ومرنة، وذلك لمساعدة Ooredoo في إدارة جميع الجوانب التنظيمية في الشركة، ابتداء بتجربة الموظفين والعملاء والموردين ووصولا إلى منتجات الشركة وشؤونها المالية وأنظمتها التكنولوجية.

وتتضمن مجموعة تطبيقات RISE، التي ستمكن Ooredoo من الاستفادة من فوائد تجارية واستراتيجية على نطاق واسع كلا من S/4 HANA، وبرمجيات إس إيه بي المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات، بالإضافة إلى منصة SAP Ariba لحلول التوريد والمشتريات.

ومن عوامل نجاح إس إيه بي الحل الذي طورته والذي يعد من حلول الجيل القادم لإدارة رأس المال البشري، في الوقت الذي تجمع فيه منصة SAP Business Technology Platform لتكنولوجيا الأعمال كلا من التطبيقات الذكية للمؤسسات مع قاعدة البيانات وإدارة البيانات، وأدوات تحليلية، وتكامل تقنيات ذكية مثل التشغيل الروبوتي للعمليات RPA.

وبمناسبة إبرام هذه الشراكة، قال عزيز فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: نسعى في Ooredoo إلى تطوير شراكاتنا الحالية وإبرام شراكات جديدة مع مقدمي خدمات عالميين مثل إس إيه بي، وذلك انطلاقا من استراتيجية التحول التي تتبعها الشركة والهادفة إلى تسريع نمو أعمالها. إذ إن هذه الشراكة تؤكد أننا قادرون على الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات التي ستدعمنا في قيادة جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وفي الوقت ذاته خدمة عملائنا والجهات الأخرى المستفيدة على أفضل وجه ممكن. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد وذات منفعة متبادلة مع إس إيه بي.

من جانبه، قال كريستيان كلاين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة إس إيه بي إس إي: نعتز بإسهامنا بدور رئيسي في تمكين مسيرة التحول الرقمي لـOoredoo. إذ إن نهج أعمالنا الشامل والذي يتمحور حول احتياجات العملاء سيساعد Ooredoo في تبسيط عملياتها والارتقاء بها، وسيمكنها من تحقيق أهدافها والاستجابة للفرص خلال المستقبل بسرعة ومرونة عاليتين.

يذكر أن الإعلان عن هذه الشراكة قد تم خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022 التي تقام فعالياته في مدينة برشلونة بإسبانيا هذا الأسبوع.