قال الكرملين، إن الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة خطيرة، لكنه قادر على التماسك، و«لدينا الخطط والإمكانيات الكبيرة»، وأضاف أن روسيا لديها الخبرة في تجاوز الأزمات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبطاء وتيرة ارتفاع البطالة.

وتتواصل العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا.

وتحاول روسيا جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية، وأوقفت التداولات أكثر من مرة في السوق المالية منذ الغزو، إلا أن هذا الأمر لم يفلح باعتراف محافظة البنك المركزي الروسي نفسها، التي قالت أمس إن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.

ويقدر معهد التمويل الدولي أن حوالي 40% إلى 50% من احتياطيات روسيا التي قدرت رسميا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.

وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي أنه تم ضخ مليار دولار لتهدئة الروبل حتى الآن.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوط الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث أغلقت أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي.