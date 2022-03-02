قالت شركة آبل، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الشركة في بيان: «نشعر بقلق عميق حيال الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف مع كل الناس الذين يعانون نتيجة للعنف».

وأضافت قائلة: «نحن ندعم المساعي الإنسانية وتقديم المساعدة لأزمة اللاجئين المتداعية، ونبذل كل ما في وسعنا لدعم فريقنا في المنطقة».

وحددت شركة آبل عددا من الخطوات ردا على الغزو، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا. وقالت الشركة إن «آبل باي» وخدمات أخرى جرى تقييدها، وفق «رويترز».

وظل المستخدمون في روسيا أمس قادرين على الوصول إلى «آبل ستور» على الإنترنت، لكن محاولات لشراء هواتف آيفون أظهرت أنها غير متاحة للتسليم.