ستنهي شركة إيني الإيطالية مشروع خط أنابيب مشتركا دام عقودا مع شركة غازبروم، حيث تنضم الشركة إلى شركات نفط كبرى أخرى في التحرك لعزل روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.

وقالت إيني، إنها ستبيع حصتها البالغة 50% في شركة بلو ستريم بايبلاين، التي تم تأسيسها مع غازبروم في عام 1999. وقد دخلت الشركة الإيطالية في شراكة مع غازبروم في مشاريع لأكثر من 50 عاما.

وكانت للغزو الروسي على أوكرانيا تداعيات واسعة النطاق على صناعة الطاقة، إذ أعلنت شركات النفط الكبرى مثل بريتش بتروليوم، وشل عن خروجها من روسيا، بينما تقيد البنوك في جميع أنحاء العالم تمويل التجارة للمواد الخام.

ويدير بلو ستريم خط أنابيب تحت البحر يربط روسيا بتركيا عبر البحر الأسود. تبلغ طاقة النقل 16 مليار متر مكعب سنويا، ويبلغ إجمالي أصول الشركة 1.54 مليار يورو (1.6 مليار دولار)، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها «العربية.نت».

وأكدت إيني أن تعرضها لروسيا هامشي، مشيرة إلى تجميد رخص التنقيب في القطب الشمالي عام 2014 بموجب جولة سابقة من العقوبات.