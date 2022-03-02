سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين التي تنطلق الجمعة وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية اليوم بعد تساؤلات بشأن مصيرهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الاسبوع الماضي.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية حثت الاتحادات العالمية على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتها.



وأضافت أنه إذا لم يكن من الممكن «لأسباب تنظيمية أو قانونية منع الرياضيين الروس والبيلاروس من التنافس، فيجب على المسؤولين الرياضيين بذل كل ما في وسعهم» لمنع الرياضيين من البلدين من المشاركة تحت علم بلادهم.



وبعد اجتماعها الاربعاء، أصدرت اللجنة البارالمبية بيانا أكدت فيه أن الرياضيين سيشاركون بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات.



وكان الاتحاد البارالمبي الأوكراني أكد الثلاثاء مشاركة رياضييه في الدورة التي تستمر حتى 13 مارس الجاري على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالغزو الروسي لبلادهم على أن يمثله 29 رياضيا من بينهم تسعة مرشدين.