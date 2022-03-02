أعرب مدير إدارة البرامج في الجيل المبهر لبرنامج الإرث الإنساني والاجتماعي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 ناصر الخوري عن فخره بالمشاركة في بناء إرث المونديال والإسهام في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات في أنحاء العالم.



وأكد سعادته بفرصة العمل ضمن فريق الجيل المبهر، انطلاقا من حماسه للمشاركة في حملات التوعية بكافة أشكالها، وإيمانه بالعمل في سبيل تغيير حياة الناس إلى الأفضل من خلال المهام الموكلة إليه.



وأضاف: «شاهدت عن كثب من خلال الجيل المبهر التأثير الملموس لقوة كرة القدم والرياضة في تغيير حياة الناس وتحسينها.



وقد شكلت كرة القدم مصدر إلهام بالنسبة لي، في ضوء خبراتي السابقة في مجال التعليم والتنمية الدولية، باعتبارها أداة للتغيير الإيجابي في المجتمعات المهمشة».