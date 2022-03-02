قال البنك المركزي العماني، إن عجز الموازنة بلغ 735.8 مليون ريال حتى نوفمبر 2021، وذكر أن الأصول الأجنبية بلغت 7.59 مليارات ريال في ديسمبر.

ولفت إلى أن الإقراض المصرفي التقليدي في سلطنة عمان نما 3.11% على أساس سنوي في ديسمبر، كما نما المعروض النقدي (ن2) 4.57% في نفس الفترة.

وكانت وزارة المالية العمانية، أعلنت عن موازنة العام 2022، بإجمالي مصروفات 12.1 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، بارتفاع 2% عن ميزانية العام 2021.

وقدرت الوزارة العجز لعام 2022 بقيمة 1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار) على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، ويمثل العجز نسبة (15%) من جملة الإيرادات ونسبة (5%) من الناتج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.