لن يتمكن سائق فورمولا 1 نيكيتا مازبين من المنافسة في سباق جائزة بريطانيا الكبرى برخصته الروسية بعد أن منع الاتحاد البريطاني للسيارات اليوم حاملي الرخصة من روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في أي سباق في البلاد ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الدولي للسيارات عن السماح للسائقين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة كمستقلين تحت علم الاتحاد الدولي للسيارات بعد اجتماع غير عادي للمجلس العالمي لرياضة المحركات.



ومن خلال استهداف جنسية حاملي التراخيص سيحرم قرار الاتحاد البريطاني للسيارات السائقين من روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة بغض النظر عن العلم الذي يتنافسون تحته.



وقال ديڤيد ريتشاردز رئيس الاتحاد البريطاني للسيارات الذي حضر الاجتماع غير العادي يوم الثلاثاء في بيان «نقف صفا واحدا مع شعب أوكرانيا ومجتمع رياضة السيارات في أعقاب الغزو والإجراءات غير المقبولة التي أعقبته.



«هذا هو الوقت المناسب لمجتمع رياضة السيارات الدولي للعمل وإظهار الدعم لشعب أوكرانيا وزملائنا في اتحاد السيارات في أوكرانيا».