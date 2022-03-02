قالت نجمة التنس الأوكرانية ايلينا سفيتولينا إنها كانت «في مهمة» من أجل أوكرانيا في المباراة التي فازت فيها على الروسية أنستازيا بوتابوفا 6/ 2 و6/ 1 في الدور الأول من بطولة مونتيري المفتوحة.



وارتدت سفيتولينا ملابس باللونين الأصفر والأزرق خلال المباراة التي أقيمت صباح اليوم ووافقت سفيتولينا على خوض المباراة فقط بعد أن أعلن مسؤولو التنس السماح للاعبي روسيا وبيلاروس بالتنافس دون رفع اسم روسيا أو علمها.



وكانت سفيتولينا، المصنفة الثالثة على العالم سابقا والتي ستلتقي البلغارية فيكتوريا توموفا في الدور الثاني، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتبرع بجوائزها المالية للجيش الأوكراني.