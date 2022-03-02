أعلنت الصين عن انطلاق مسيرة شعلة دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 المقررة في العاصمة بكين اليوم حيث جمعت ألسنة اللهب في شعلة واحدة في «معبد السماء» وأوضح المنظمون أن مسيرة الشعلة، التي يشارك فيها 265 شخصا، ستمر بالمواقع الثلاثة التي تستضيف منافسات الدورة، قبل أن تستخدم الشعلة في إيقاد المرجل الأولمبي يوم الجمعة في حفل الافتتاح بستاد «عش الطائر» في بكين ومثلما كان الحال في الأولمبياد الشتوي الذي أقيم في فبراير الماضي ستقام الدورة البارالمبية في ظل قيود صارمة فيما يتعلق بتدابير الوقاية من عدوى ڤيروس كورونا.



وسيغيب نج سير ميانج نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن الدورة البارالمبية بعد أن كشفت الفحوص عن إصابته بعدوى ڤيروس كورونا، وهو ما يعني أن الدورة البارالمبية لن تشهد حضور أي ممثل من اللجنة الأولمبية الدولية.