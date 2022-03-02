صرح رجل الأعمال السويسري هانزيورغ بأنه يدرس شراء نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ونقلت الصحف السويسرية قوله: «يحاول أبراموفيتش حاليا بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا ويرغب كذلك في التخلص سريعا من نادي تشلسي وتلقيت عرضا يوم أمس لشراء النادي من أبراموفيتش».



وقال إنه سيضطر إلى الانتظار 4 أو 5 أيام لمعرفة كيف ستسير الأمور.



وأضاف: «أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي كما تعرفون تشلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني لكن تشلسي لا يملك أموالا وهذا يعني أن أي جهة ترغب في شراء تشلسي يجب أن تعوض أبراموفيتش».