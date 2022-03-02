حظر البنك المركزي الروسي مدفوعات الكوبونات على سندات الروبل المعروفة باسم OFZs، للمالكين الأجانب، فيما وصفه بخطوة مؤقتة لدعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية.

وأصدر بنك روسيا تعليمات للمودعين وشركات الحفظ كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع والتي تضمنت تجميد مبيعات الأوراق المالية المحلية للأجانب.

وبات المستثمرون الأجانب الذين كانت لديهم ديون بنحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) في بداية فبراير، غير قادرين على تحصيل الدخل من ممتلكاتهم المحظورة بالفعل من البيع بسبب القيود.

ومن المقرر سداد الكوبونات التالية على سندات OFZ الأربعاء، وذلك على الأوراق المستحقة في عام 2024، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

من جانبه، قال مدير الصناديق في أبردين لإدارة الأصول في لندن، فيكتور زابو: «انتهت اللعبة، وأعتقد أنهم قللوا من شأن المدى الذي ستذهب إليه العقوبات، والآن لم يعد أمامهم الكثير لفعله، إذ انهارت جميع الأسواق الروسية».

ولم يحدد البنك المركزي إلى متى سيستمر الحظر، إلا أن وكالة «إنترفاكس الإخبارية»، قالت إن التعليق المؤقت سيكون ساري المفعول لمدة نصف عام ما لم يرفعه المنظم في وقت مبكر.