أعلن الألماني ماركوس غيسدول مدرب لوكوموتيف موسكو الروسي استقالته من منصبه اليوم احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أصدر النادي بيانا قال فيه: «أقيل امدرب الألماني غيسدول من منصب المدير الفني بعد قضاء أقل من 4 أشهر في لوكوموتيف موسكو» وفي المقابل فند المدرب الألماني ذلك لصحيفة «بيلد» الألمانية وقال: «إن استقالته كانت بادرة احتجاج على العمل في بلد رئيس دولته مسؤول عن حرب عدوانية تجري وسط أوروبا».



وأضاف للصحيفة الألمانية: «لا يمكنني الوقوف في ملعب التدريب بموسكو وأقوم بتدريب اللاعبين والمطالبة بالاحترافية ويتم على بعد بضعة كيلومترات إصدار أوامر تسبب معاناة كبيرة لشعب بأكمله».