أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره بمنع سبعة بنوك روسية من استخدام نظام المدفوعات المالية العالمي (سويفت) في أحدث تحرك في سلسلة من العقوبات الأوروبية ردا على العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.



وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن البنوك السبعة هي (بنك أوتكريتيي) و(نوفيكومبنك) و(برومسفيازبنك) و(روسيا بنك) و(سوفكومبنك) و(فنيش ايكونوم بنك) و(في.تي.بي بنك).



وأضاف البيان أن هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ في اليوم العاشر بعد نشره اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الحظر سينطبق أيضا على أي شخص اعتباري أو كيان أو هيئة منشأة في روسيا مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه البنوك بنسبة تزيد على 50%.