أعلن مسؤول أوروبي عن حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام «سويفت» المصرفي، مشيرا إلى أن الاستبعاد يستثني مصارف روسية من نظام سويفت والاتحاد الأوروبي دفعات الغاز والنفط.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا قد اتفقت على ضمان عزل بنوك روسية مختارة عن نظام سويفت للإضرار بقدرتها على العمل على مستوى العالم.

وقالت شركة سويفت، إنها تنتظر لمعرفة البنوك التي تريد السلطات فصلها عن نظامها للمراسلات المالية العالمية مع بدء تطبيق العقوبات ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت: «نتواصل مع هذه السلطات لفهم الكيانات التي ستخضع لهذه الإجراءات الجديدة، وسنقوم بفصلها (عن نظامنا) بمجرد تلقي تعليمات قانونية للقيام بذلك».

وتستخدم البنوك نظام سويفت، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لإرسال ملايين التعليمات يوميا لدعم تريليونات الدولارات من المدفوعات سنويا في التجارة الدولية.