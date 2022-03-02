القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



رباعية جديدة مقابل هدف للاهلي في سباق الدوري اصابت شباك فريق فاركو بعد الرباعية النظيفة السابقة في شباك المقاصة وما بين هذه وتلك كانت الضربة الموجعة للاهلي وجماهيره بالخسارة 1/0 امام صن داونز على ملعب ستاد القاهرة في السباق الافريقي والفوز الجديد في الدوري أعاد للاهلي صدارة المتأرجحة لجدول الترتيب لمسابقة الدوري برصيد 23 نقطة، وذلك قبل المباراة التي سوف ستقام غدا، وتجمع بين بيراميدز والمقاولون، فاذا فاز بيراميدز، فسوف يستعيد الصدارة مرة اخرى بفارق نقطة.



وحقق الأهلي فوزا مهما على حساب مضيفه فاركو بنتيجة (4-1) مساء الأول من أمس، بستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ11 للدوري المصري.. ورغم الفوز الجديد بالاربعة إلا ان أداء الاهلي اثار قلق جماهيره على مستوى الفريق المتذبذب، قبل المواجهة الفاصلة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في السباق الافريقي.



قدم الأهلي بداية مميزة أسفرت عن 3 أهداف متتالية نزلت كالصاعقة على لاعبي فاركو، وبدأت عن طريق محمد شريف في الدقيقة 5 ثم أحرز أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 7 ثم أضاف أفشة الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 13.. وبدلا من استمرار السيطرة الحمراء، وسجل فاركو هدفا في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه أحمد الصغيري وكافح لاعبو فاركو حتى النهاية أملا في تقليص النتيجة والعودة للمباراة إلا أن حسين الشحات احرز الهدف الرابع في الدقيقة 87.



الأهلي رفع رصيده بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني إلى 25 نقطة متصدرا ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز، وتجمد رصيد فاركو بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي عند 15 نقطة في المركز السابع.