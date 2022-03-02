تأهل أحمد صالح لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة للدور الثاني الرئيسي «الـ 16» ببطولة مسقط الدولية عقب فوزه على لاعب البرتغال جواو مونتيرو 3-1 بالدور الأول «32» بمنافسات فردي الرجال.



ويواجه أحمد صالح بالدور المقبل لاعب السويد جون برسون ومن المقرر أن يواجه مساء اليوم اللاعب المصري عمر عصر، لاعبا من الصين سون وين وتقام بطولة مسقط الدولية بمجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان خلال الفترة من 27 من شهر فبراير الماضي وحتى الخامس من شهر مارس الجاري، حيث اقيمت خلال الأيام الماضية مباريات التصفيات وانطلقت اليوم مباريات الدور الأول الرئيسي.



ويشارك أحمد صالح وعمر عصر بالدور الأول الرئيسي بمنافسات فردي الرجال مباشرة دون خوض غمار التصفيات.