دعا العديد من لاعبي المنتخب الأوكراني لكرة القدم ومنهم ألكسندر زينتشينكو وأندري يارمولينكو إلى «مقاومة» الغزو الروسي في شريط ڤيديو نشره الاتحاد الأوكراني وجاء في تصريحاتهم: «نطلب من الجميع في كرة القدم معارضة الدعاية الروسية وإظهار وقول الحقيقة بشأن الحرب في أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة»



وظهر في المقاطع المصورة لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي تواليا كل من زينتشينكو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، يارمولينكو (وست هام الإنجليزي)، رسلان مالينوفسكي (أتالانتا الإيطالي) أو أندري بياتوف (شاختار دونيتسك).



وكما تبرع العديد من اللاعبين في مختلف الدوريات الأوروبية 500 ألف يورو للقوات المسلحة الأوكرانية.



وضمن السياق ذاته عاد المدرب الأوكراني للنادي المولدوفي شريف تيراسبول يوري فيرنيدوب إلى بلاده للمشاركة في الحرب المندلعة كما غادر المساعد الأوكراني لمدرب دينامو موسكو أندري فورونين روسيا متوجها إلى ألمانيا وقال لصحيفة بيلد الألمانية إنه «لم يعد بإمكانه العمل في البلد الذي يقصف وطنه».