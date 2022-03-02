أصدر نادي إيڤرتون الإنجليزي بيانا رسميا يعلن فيه عن انهاء تعاقده مع 3 شركات روسية راعية للفريق في الآونة الأخيرة وقامت العديد من الأندية الإنجليزية والأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد بإنهاء تعاقدها مع الشركات الروسية الراعية لها خلال الأيام القليلة الماضية بعد الحرب العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.



وجاء في البيان: «لايزال الجميع في إيڤرتون يشعرون بالصدمة والحزن بسبب الأحداث المروعة التي ظهرت في أوكرانيا، يقدم اللاعبون والجهاز الفني وكل من يعمل في إيڤرتون الدعم الكامل للاعبنا فيتالي ميكولينكو وعائلته وسيواصلون القيام بذلك».



واختتم النادي بيانه: «يمكن للنادي أن يؤكد أنه أوقف فورا جميع عقود الرعاية التجارية مع الشركات الروسية USM وMegafon وYota».