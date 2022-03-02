فتح نادي آي سي ميلان الإيطالي الطريق أمام برشلونة الإسباني لضم لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعتبر كيسيه هو أحد أهم اللاعبين الذي يسعى برشلونة لضمهم خلال الفترة المقبلة مجانا بعد انتهاء عقده مع النادي اللومباردي.



ونقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية تصريحات المدير الرياضي لنادي ميلانباولو مالديني حيث أكد عدم تجديد عقد اللاعب رغبة منه في الانتقال الى برشلونة.



وقال مالدينيعن اهتمام برشلونة: «أمر طبيعي اللاعب عقده على وشك الانتهاء وما زلنا لم نتوصل إلى اتفاق معه حتى الآن».



وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقريرها الى أنه من المتوقع أن الروسونيري لن يوافق على طلبات اللاعب الذي يطلب مبالغ كبيرة بالنسبة لهم من أجل تجديد عقده وفي نفس الوقت فإن النادي الكتالوني قادر على تحقيق ذلك.