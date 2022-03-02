عواصم ـ وكالات: ذكر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، أنه يجب على إيران التعاون مع الوكالة لإنهاء التحقيق النووي في مصدرها لجزيئات اليورانيوم.



وأعرب غروسي عن تفاؤله من إمكانية التوصل لوسيلة لتسوية التحقيق من خلال المفاوضات.



وقال غروسي في مؤتمر صحافي في ڤيينا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترى أن المفاوضات الهادفة لإنعاش الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في «مرحلة حاسمة»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.



وفي السياق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن «التجارب المريرة» المتمثلة في الوعود التي أخلفتها الولايات المتحدة لم تدع لإيران سوى الدفاع عن مصالحها عبر التوصل إلى اتفاق نووي «يعتد به» بحسب ما نقل عنه موقع نورنيوز الإخباري.



ونسب إلى شمخاني القول، خلال اجتماع بين البرلمانيين الإيرانيين والمجلس الأعلى للأمن القومي، «التجارب المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن لعهودها وتخاذل الأوروبيين تجعل من الضروري أن يتمتع أي اتفاق في ڤيينا بالموثوقية والتوازن والاستدامة».



وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه على الرغم من التقدم في المفاوضات فإن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وكان قد تم العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة لم تعلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.



وقالت المصادر دون الخوض في التفاصيل إن بعض الحلول البديلة نوقشت في المحادثات المطولة بين المفاوضين الإيرانيين والقوى الغربية.



وقال مبعوث روسيا للمحادثات ميخائيل أوليانوف وهو الأكثر تفاؤلا بين رؤساء الوفود في تصريحات لرويترز «نحن على بعد دقيقة واحدة من خط النهاية» عندما سئل عن مفاوضات إيران غير المباشرة مع الولايات المتحدة.