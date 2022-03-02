بيروت ـ أحمد عزالدين



الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في 15 مايو المقبل، هي الاصعب على الطبقة السياسية منذ بدء مرحلة حكم اتفاق الطائف مطلع التسعينيات، وهي في نفس الوقت ترى فيها المعارضة فرصة لاحداث تغيير مما يجعل الغموض سيد الموقف.



فبعد عشرة ايام يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية، فيما لايزال عدد المرشحين محدودا والكثير من الكتل السياسية لم تحسم امرها بعد، حيث كان السائد في الانتخابات الماضية ان تكون الامور قد حسمت باكرا، وانصرف المرشحون لادارة حملاتهم الانتخابية.



واذا كان من شبه المؤكد ان تشهد كل الدوائر الانتخابية تغييرا في المشهد السياسي، وان اختلفت النسب بين دائرة واخرى، غير ان العين تبقى على دوائر «الثنائي الشيعي»، حيث يرى كثيرون ان فرص الخرق ضعيفة وخصوصا في الجنوب، واذا كانت دائرة صيدا ـ جزين لها خصوصيتها، وكذلك الدائرة الثانية التي يتمثل فيها ستة نواب الشيعة وتمثل ثقلا انتخابيا شيعيا، فان فرص الخرق ايضا تبدو ضعيفة.



ومن هنا تجمع المعارضة قواها في الدائرة الانتخابية الثالثة للجنوب وهي التي تضم مناطق النبطية (بنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون) وفيها التنوع الطائفي والسياسي عميق وهذه الدائرة هي من الدوائر الكبيرة حيث تحمل 11 نائبا الى الندوة البرلمانية، وقد شكلت المعارضة فيها تحركا ملموسا في الانتخابات الماضية عام 2018، ولكنها كانت مشتتة وتوزعت في ست لوائح بمواجهة لائحة «الثنائي»، لم تستطع ان تجمع اي حاصل.



اليوم هناك تجميع للمعارضة من خلال «خيمة النبطية» وهي ملتقى المعارضين منذ انتفاضة 17 اكتوبر 2019، وهذه القوى المعارضة وهي تمثل كلا من الحزب الشيوعي، اليسار الديموقراطي، حزب الطليعة، مجموعة «نجم»، وحركة الشعب، اضافة لشخصيات مستقلة اتفقت على برنامج انتخابي يحمل خمسة عناوين حول مرتكزات اعادة بناء الدولة، وشؤون الادارة والمحاسبة، وتنظيم القضاء، والسياسة الخارجية، والاصلاحات.



والمعارضة لديها عدد غير قليل من المرشحين تسعى من خلاله الى تشكيل لائحة مكتملة، ويتحالف بعض اطرافها من تحت الطاولة مع قوى غير ممثلة بالحكومة وان كانت من رموز السلطة سابقا، كالكتائب، والقوات اللبنانية التي تحاول ان تدعم المعارضة في وجه «الثنائي» لعدم قدرتها على اتصال مرشحين لها في هذه المناطق. وامام المعارضة ايام لتحسم آلية اختيار المرشحين وتشكيل لائحتها.