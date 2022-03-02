بيروت ـ عامر زين الدين



هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الغرب، وغرد على حسابه: «ليست هناك وحدة مقاييس وقيم عند الغرب المستعمر تاريخيا وتوسعيا والمؤسسات الدولية كذبة كبرى، ولا قيمة ايضا للمحكمة الدولية أو غيرها من المؤسسات. متى ستنهال العقوبات على اسرائيل المحتلة فلسطين كما تنهال اليوم على روسيا وبهذه السرعة؟! انها سياسة محاور في ظل تمييز عنصري عالمي».



وكان جنبلاط ابرق الى سفير أوكرانيا في لبنان إيغور أوستاش، معبرا عن التضامن مع الشعب الأوكراني.



وقال جنبلاط: «باسم الحزب التقدمي الاشتراكي أعرب عن تضامني مع الشعب الأوكراني الذي يواجه هذه الحرب غير المبررة وعواقبها الإنسانية المأساوية. فقط الحل الديبلوماسي المستند إلى القانون الدولي والمعاهدات السابقة مثل اتفاقية مينسك يمكن أن يحل هذه المأساة ويوقف إراقة الدماء».



بدوره، اعرب السفير الأوكراني لجنبلاط عن «الاحترام الكبير لشخصية جنبلاط ومساهمته في تاريخ لبنان». وتوجه السفير الأوكراني إلى جنبلاط بالقول: «تجربتك الشخصية في منزلة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا. وقد كان من دواعي الشرف والسرور تلقي خطاب دعم منكم. أنا متأثر، وأود أن أشكرك على مناشدتك للطلاب اللبنانيين للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا. المجد لأوكرانيا، المجد للبنان».