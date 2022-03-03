وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، نص على ما يلي:



نمى إلى علمي أن لجنة اختيار مدير الجامعة رشحت ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في جامعة الكويت لشغل منصب مدير الجامعة، واستفسارا عن مدى استيفائهم شروط الترقية والتي قد تؤدي إلى توليهم مناصب قيادية، وعن مدى توافر الإمكانات الشخصية في تحقيق الهدوء والاستقرار والتناغم والتجانس في التعامل مع المجتمع الأكاديمي رؤساء ومرؤوسين.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم مرة تقدموا للترقية لدرجة: «أستاذ دكتور»، وهل يوجد من رفضت ترقيته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب الرفض، وسبب اعتراض كليتهم على ترقيتهم، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات لجان التظلمات، وقرارات اللجان الاستشارية للترقيات والتعيينات في الكليات، وهل كان رئيس لجنة التظلمات هو نفسه رئيس اللجنة الاستشارية للترقيات والتعيينات في الفترة التي اعتمدت فيها ترقيتهم؟



2 ـ هل سجل أي من أعضاء لجان الترقيات في الأقسام اعتراضهم على ترقيتهم لدرجة: «أستاذ دكتور»، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب اعتراضهم على الترقية؟



3 ـ ما نسبة مشاركتهم في الأبحاث التي تقدموا بها للترقية إلى درجة: «أستاذ دكتور» وفقا للنموذج الأحدث لمساهمة الباحثين في الأوراق المقدمة؟



4 ـ هل توجد بحوث علمية ذات شبهات أكاديمية اعتمد عليها في ترقيتهم لدرجة: «أستاذ دكتور»، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل أجري تحقيق حول هذا الموضوع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما نتيجته؟



5 ـ ما خبرتهم الإدارية، وما المناصب الإدارية التي تولوها؟



6 ـ هل أنهوا مدتهم الاعتيادية عندما تولوا المناصب الإدارية، إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب ذلك؟



7 ـ صورة ضوئية من ملفات ترقيتهم لدرجة: «أستاذ دكتور».