روجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، لأغنيتها الجديدة ( لسه باجي على بالك) ، معلنة طرحها قريبا .

ونشرت نوال الزغبي ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم ، بوسترا دعائيا للأغنية ضم صورتها ، وكتبت :" لسه باجي على بالك .... قريبا".

وانتهت نوال الزغبي مؤخرا من تصوير كليب الأغنية وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وكانت نوال الزغبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا فى الأردن بمناسبة عيد الحب، وقدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وشهد الحفل عددا من المفاجآت.

يذكر أن المطربة نوال الزغبي، طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "عكس الطبيعة"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها نحو 6 ملايين مشاهدة ، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، و توزيع شريف قاسم، مكس وماستر محمد جودة.