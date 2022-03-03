وضعت دولة الإمارات بصفتها رئيسًا لمجلس الأمن الدولي، جدول أعمال المجلس لشهر مارس الجاري بالاتفاق مع الأعضاء الاخرين، حيث منحت الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.

وقالت المندوبة الدائمة للامارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة - حسبما ذكرت وكالة /وام/ الإماراتية - "نترأس مجلس الأمن في وقت نشهد خلاله اضطرابات هائلة على الصعيد العالمي، حيث نواجه عددًا من الأزمات المدرجة على جدول أعمال المجلس..وسنعمل على إدارة جدول الأعمال بالمرونة التي تتطلبها المرحلة الحالية".

وستعقد دولة الإمارات جلسة نقاش مفتوحة على المستوى الوزاري، حول يوم المرأة العالمي .. وسيركز النقاش على أهمية الإدماج الاقتصادي للمرأة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لمنع نشوب النزاعات وكيفية التعافي منها.