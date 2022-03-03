أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تسارع في شباط/فبراير ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع معدل التضخم إلى 8ر5% في شباط/فبراير، مقابل 1ر5% في كانون الثاني/يناير. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بـ 3ر5% .

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والأغذية والتبغ، إلى 7ر2%، مقابل 3ر2% في الشهر السابق.

وتفصيلا، سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا حادا جديدا، بنسبة 7ر31%. تلاها ارتفاع بنسبة 1ر4% في أسعار الأغذية والكحول والتبغ. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 3%، فيما ارتفعت تكلفة الخدمات بنسبة 5ر2% .

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 9ر0%.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية في 17 آذار/مارس.