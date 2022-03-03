نظم نادي حلبة لوسيل الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة ، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث العرض الخاص الذي يسبق جائزة قطر الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات النارية للموسم 2022 "الموتو جي بي"، والتي تستضيفها حلبة لوسيل الدولية على مدار ثلاثة أيام متتالية من الرابع وحتى السادس من آذار/ مارس الجاري.

وتم العرض الخاص بمشاركة أبطال المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم للموتو جي بي للموسم الماضي 2021، وهم الفرنسي فابيو كوارتارارو (سائق ياماها)، والإيطالي فرانشيسكو بانيايا (سائق دوكاتي)، والإسباني جوان مير (سائق سوزوكي) وبجانب سفير إرث قطر لاعب كرة القدم البرازيلي السابق كافو، والذين قادوا دراجاتهم على الطريق من حلبة لوسيل الدولية إلى استاد لوسيل، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، لينضموا إلى بقية سفراء الإرث، وهم لاعبو كرة القدم القطرية السابقون مبارك مصطفى وخالد سلمان وأحمد خليل.

وفور وصولهم إلى الملعب، قام الدرّاجون باستبدال اللباس الرسمي للدراجين وارتداء اللباس الرياضي الخاص بمنتخبات كرة القدم الخاصة ببلادهم، من أجل المشاركة في مباراة ودية تم استضافتها على أرضية استاد لوسيل بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وعلى صعيد متصل، أعلن نادي حلبة لوسيل الرياضي عن رعاية جهاز قطر للسياحة للسباق العشرين من جائزة قطر الكبرى، والذي يشكل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات النارية للموسم 2022 الموتو جي بي.

ورحب عبد الرحمن المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس نادي حلبة لوسيل الرياضي، بالجهود التي يبذلها جميع القائمين على نادي حلبة لوسيل الرياضي الذين لم يدخروا جهداً وحماساً من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، موجها الشكر والامتنان إلى جهاز قطر للسياحة على رعايته لهذا الحدث المميز الذي تستضيفه حلبة لوسيل على أراضيها منذ عام .2004

وقال المناعي، في تصريح صحفي، إن أجواء جائزة قطر هذا العام تتسم بالعديد من الأنشطة التي ستتيح مستوى عاليا من الترفيه والضيافة للجمهور، مشيرا إلى سعادته بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لإطلاق حدث ما قبل الجولة الافتتاحية الذي سلط الضوء على مكانة دولة قطر الراقي في استضافة أهم وأشهر البطولات العالمية، حيث جمع هذا الحدث بين أبطال المراكز الثلاثة الأولى من الموسم الماضي 2021 لبطولة موتو جي بي، إلى جانب أربعة من أبرز سفراء الإرث لبطولة كأس العالم ليقدموا عرضاً مزدوجاً تم خلاله إحياء رياضة سباق الدراجات ورياضة كرة القدم على أرضَي حلبة لوسيل وإستاد لوسيل الذي يتطلع العالم إلى تدشينه قريبا.

وأكد رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية أن نادي حلبة لوسيل الرياضي سيواصل نهجه في استقطاب اهتمام الجماهير وتلبية رغباتهم، مثنياً على البصمة الإيجابية التي يعكسها سواء على المدرجات أو مواقع التواصل الاجتماعي.