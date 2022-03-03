بخلاف الأعوام السابقة .. أعلن عدد من مخرجي الأعمال الدرامية المشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل حالة الطوارئ داخل بلاتوهات التصوير بشكل مبكر، في محاولة منهم للانتهاء من تصوير أكبر قدر من المشاهد قبل حلول شهر رمضان .

قرار استعجال فرض حالة الطوارئ وتكثيف ساعات التصوير كان دائما الملجأ الأخير أمام جميع المخرجين طوال السنوات الماضية للانتهاء من أعمالهم في المواعيد المحددة، وهو ما دفع بعض المخرجين المشاركين في الموسم المقبل لإعلان القرار مبكرا، وذلك لتجنب الأزمة المتكررة كل عام والمتمثلة في استمرار عمليات التصوير والمونتاج حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وهو ما كان يمثل عبئا كبيرا على طواقم العمل.

ويأتي على رأس قائمة هذه الأعمال، مسلسل "بيت الشدة"، حيث قرر مخرجه وسام المدني، تكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يوميا ، خاصة أنه يعد من الأعمال التي بدأ تصويرها متأخرا في منتصف شهر فبراير الماضي .

وبات من المتوقع أن يستعين المدني بوحدة تصوير إضافية يديرها أحد مساعديه ، خاصة أن العمل يحتوى على عدد من المشاهد الخارجية، بعيدا عن الديكور الرئيسي داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي .

"بيت الشدة" بطولة وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، ندى بهجت، ومنى العمدة، ومن تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني.

وعلى نفس الوتيرة، يسير المخرج ماندو العدل في مسلسله الرمضاني المقبل "فاتن أمل حربي"، حيث قرر تكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا للحاق بالعرض فى شهر رمضان، والبدء في مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل مبكرا، خاصة أن الجهة المنتجة طرحت بالفعل البوستر الدعائي الأول للعمل .

قرار ماندو بتكثيف ساعات التصوير جاء مبكرا، في محاولة منه لتجنب ما تعرض له في رمضان 2018 مع مسلسل "لأعلى سعر" ، عندما استعان بوحدة إخراجية ثانية لسرعة إنهاء مشاهد الحلقات الأولى من المسلسل مع انطلاق الماراثون الدرامي، فضلا عن التأخير في تسليم الحلقات المتبقية.

وتدور أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى" حول سيدة تدعى "فاتن" وهي موظفة بسيطة تعمل في الشهر العقاري، ومتزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكون من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها في منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر في طريقة أخرى للانتقام من زوجها.

المسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

من جانبه، أعلن المخرج حسن البلاسي تكثيف ساعات تصوير مسلسله الجديد "ملف سري" بطولة الفنان هاني سلامة، لتصل لأكثر من 14 ساعة يوميا، من أجل سرعة الانتهاء من تصوير العمل، للحاق بموسم الدراما الرمضانية .

وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، حول شاب يأتي عن طريق الصدفة للحصول على مجموعة من الملفات السرية، التي يمكنه من خلالها فضح مجموعة من العمليات المشبوهة لعدد من رجال الأعمال.

"ملف سري" تأليف محمود حجاج، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب،وإخراج حسن البلاسي.

وعلى نفس الخطى، يسير محمد سلامة مخرج مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة الفنان خالد النبوي، حيث أعلن حالة الطواريء داخل بلاتوه التصوير ، وقرر منع الإجازات وتكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 18 ساعة بشكل شبه يومي، في محاولة منه لتلاشي ضغوطات التصوير بالتزامن مع العرض .

"راجعين يا هوا" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وبطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، سلمى أبو ضيف، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.