يواجه نصف مليون شخص إمكانية الإجلاء في ولاية نيو ساوث ويلز شرق أستراليا مع استمرار هطول الأمطار اليوم الخميس.

وقال رئيس وزراء الولاية دومينيك بيروتيت إن حوالى 500 ألف شخص في جميع أنحاء الولاية يخضعون لتحذيرات أو أوامر بالإخلاء، حيث طُلب بالفعل من 200 ألف شخص مغادرة منازلهم.

وحذر بيروتيت فى مؤتمر صحفى صباحي من أن "الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن هنا فى ولايتنا".

وذكرت هيئة الطوارىء الحكومية صباح اليوم أنها استجابت لأكثر من 3100 طلب للمساعدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 219 عملية إنقاذ من الفيضانات.

ومن المتوقع حدوث فيضانات كبيرة في غرب سيدني على طول عدة أنهار حيث وضعت عشرات الضواحي في حالة تأهب قصوى.