اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بالتخطيط لحرب "نووية".

وقال لافروف في تصريح صحافي اليوم ان أوكرانيا تحولت إلى ساحة للقضاء على كل ما يتعلق بروسيا.



واضاف أن حلف شمال الاطلسي "ناتو" ملتزم بقرارات ورغبات الولايات المتحدة، مؤكدا انه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة أخرى.



وعن استخدام الاسلحة النووية قال وزير الخارجية الروسي: لدينا عقيدة عسكرية وهي تحدد آلية استخدام السلاح النووي.



كما وصف لافروف النظام في كييف بالنازي والإجرامي، واتهمه بمنع بعض الجاليات الأجنبية من مغادرة المدن.