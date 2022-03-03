قال رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة كمال جنوحات "لقد وصلنا لـ90% من المناعة الجماعية اكتسبناها بشكل طبيعي وغير طبيعي" مضيفا أن ذلك بفضل متحور أوميكرون.

وكشف جنوحات في تصريحه للإذاعة الحكومية "الوباء تحول إلى وباء مستوطن وسنتعايش معه مثله مثل فيروس أنفلونزا الموسمية".

وشدد جنوحات على أهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا" الأشخاص الذين تلقوا اللقاح تفادوا الحالات الخطيرة، وحتى لو تم نقلهم إلى المستشفى فقد سجلوا عددا قليلا من الوفيات".

وكانت قد شهدت الجزائر الموجة الرابعة من فيروس كورونا شهر كانون ثان/ يناير الماضي، حيث أعلن وزير الصحة بالبلاد، عبد الرحمن بن بوزيد أن معظم الاصابات كانت بالمتحور أوميكرون.