ذكر وزير المالية السنغافوري، لورانس وونج أن بلاده تهدف إلى سد النقص في العمال الأجانب، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فيما تخفف تدريجيا القيود على الحدود.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وونج قوله إنه سيتم إعطاء أولوية للعمال، في قطاعات البناء والبحرية والعمليات، فيما تناول قضايا، أثيرت من موازنة شباط/فبراير الماضي، التي وافق عليها البرلمان.

وأضاف وونج أن توافر القوة العاملة هو مصدر قلق رئيسي للكثير من الشركات، مشيرا أنه "يتعين أن نكون قادرين على سد النقص، في غضون الأشهر القليلة المقبلة".

وتابع أنه بينما تخفف الدولة المدينة قيود كوفيد19-، وتشهد انتعاشا للأنشطة ، حذرت الشركات من نقص العمالة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المستهلك.