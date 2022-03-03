أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس، وهو ما كان متوقعا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على معدل الفائدة لليلة واحدة عند 75ر1% .

وأشارت اللجنة في تقييم أجرته إلى أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب وملائم.

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم الرئيسي سيظل متوسطا في عام 2022 مع استمرار تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود. كما توقع البنك أن يكون التضخم الأساسي متواضعا.

وتوقع البنك ارتفاع النمو المحلي هذا العام، مدعوما بالتوسع في الطلب العالمي وارتفاع إنفاق القطاع الخاص، وسط تحسن في سوق العمل واستمرار سياسات الدعم.