يرى معظم الأمريكيين أن بعض القيود المفروضة على الأنشطة العادية يجب أن تظل سارية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة ((واشنطن بوست)) وشبكة ((أيه بي سي نيوز))، والذي وجد أن الحذر العام من الوباء باق حتى بعد قيام مسؤولي الصحة الفيدراليين وعدد متزايد من حكام الولايات بالتخفيف من نصيحة ارتداء القناع.

ويظهر الاستطلاع الذي على مستوى البلاد أيضا أنه بعد عامين من الأزمة الصحية التي أودت بحياة ما يقرب من 950 ألف شخص في الولايات المتحدة، تعتقد الأغلبية من الحزبين أن الفيروس "تحت السيطرة إلى حد ما" فقط أو "لم يتم السيطرة عليه على الإطلاق". ومع ذلك، يقول معظمهم إنهم عادوا بالكامل أو في الغالب إلى حياتهم الطبيعية قبل فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) يوم الثلاثاء.

وأظهر الاستطلاع أن التصورات حول المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا الجديد والمواقف تجاه القيود تكشف عن اختلافات كبيرة بين الحزبين. وإجمالا، يقول أكثر من ثلث البالغين في الولايات المتحدة إن جائحة فيروس كوورنا الجديد تحت السيطرة "في الغالب" أو "تماما"، لكن 29 بالمائة من الديمقراطيين يقولون إنهم يتبنون هذا الرأي مقارنة بـ41 بالمائة من الجمهوريين.

وقال التقرير "إن الـ34 بالمائة ممن قالوا إنهم يعتبرون الوباء تحت السيطرة إلى حد كبير هم من بين الأعلى منذ أن بدأت الدراسات الاستقصائية في تتبع مثل هذه المواقف في وقت مبكر من الوباء". ومع ذلك، يعتقد ما يقرب من 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة أنه من الأهم السيطرة على الفيروس في وجود بعض القيود على الحياة اليومية، بينما لا يفضل 4 من كل 10 بالغين القيود.

وتم إجراء الاستطلاع قبل إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن إطار عمل جديد يوم الجمعة بناء على مجموعة منقحة من المقاييس التي تقلل بشكل كبير من المناطق التي توصي وكالة الصحة العامة الناس فيها بارتداء الكمامة.