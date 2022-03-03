تنطلق الجمعة، عروض وفعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي يقام خلال الفترة من الرابع وحتى 10 من شهر آذار/ مارس الجاري، وذلك بمشاركة سينمائيين من 35 دولة تقدم 57 فيلما موزعة على مختلف المسابقات وبرامج العروض التي تتضمنها أجندة المهرجان لهذا العام.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست المصري سيد فؤاد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن اللجنة المنظمة أنهت كافة استعداداتها لانطلاق فعاليات الدورة الجديدة بحفل تبدأ أولي فقراته وسط نهر النيل الخالد، بكرنفال فني يحمل عبق روح مصر الشعبية، وسحر وغموض مصر القديمة.

وأضاف فؤاد أن مدينة الأقصر بدأت في استقبال ضيوف المهرجان، الذي يجري بمشاركة 28 دولة أفريقية، بجانب سبع دول من خارج القارة.

وحول الأفلام المشاركة بمسابقات وبرامج العروض بالمهرجان، قال فؤاد إن المهرجان سيشهد خلال دورته الجديدة مشاركة 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتسع أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و11 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و11 فيلما في مسابقة دياسبورا، وستة أفلام في برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، و10 أفلام في برنامج عروض التكريمات.

وأشار السيناريست سيد فؤاد إلى أن المهرجان اختار هذا العام تكريم السينما الأوغندية، مع إطلاق اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل ديوب مامبيتي، على هذه الدورة، بجانب إهداء الدورة للممثل المصري الراحل، محمود مرسي، والمخرج المغربي الراحل، محمد إسماعيل، والفنانة المصرية الراحلة هدى سلطان.

ولفت إلى أن المهرجان سيكرم الممثل المصري حسين فهمي، الذي يمنحه المهرجان جائزة إنجاز العمر، بجانب تكريم النجم المصري عمرو سعد، والفنانة الجزائرية بيونة، والمخرجة أبولين تراوري، من بوركينا فاسو.

كما أشار إلى تنظيم 10 ورش فنية بينها ورشة دولية، وتسع ورش محلية في مجالات الإخراج، والرسوم المتحركة، والحكي وغير ذلك من الفنون.