أعلن عملاق النفط والغاز الأمريكي إكسون موبيل، أنه يستهدف إحداث تخفيضات هيكلية سنوية بقيمة 9 مليار دولار سنويا بحلول 2023 .

وحدد العرض التقديمي ليوم المستثمر السنوي الخاص بإكسون موبيل المعالم الرئيسية للأولويات الإستراتيجية لزيادة عوائد المساهمين ، ومنافسة أفضل وزيادة القيمة في مستقبل أقل انبعاثات.

وسوف تشمل خطط الشركة الخاصة بالتخفيضات الهيكلية السنوية بقيمة 9 مليارات دولار سنويا بحلول 2023 مقارنة بـ2019، البناء على ما تم تحقيقه من خفض هيكلي سنوي بقيمة 5 مليار دولار والذى تم الوصول إليه حتى اليوم.

وتتوقع الشركة استثمارات رأسمالية بقيمة ما بين 21 مليون دولار - 24 مليار دولار في 2022 وما بين 20 مليار دولار - 25 مليار دولار سنويا في 2027.

وتشمل خطط الانفاق أيضا أكثر من 15 مليار دولار على مدار الست سنوات المقبلة لخفض انبعاثات غاز الدفيئة في عمليات الشركة والاستثمارات في فرص الأعمال منخفضة الانبعاثات.