أظهر تقرير اقتصادي نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأكثر عن التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 475 ألف وظيفة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 338 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 509 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة و301 ألف وظيفة وفقا للبيانات الأولية.

يعكس النمو الأقوى من المتوقع للوظائف، جزئيا، الزيادة الكبيرة في التوظيف بقطاع الخدمات الذي وفر 417 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي.

وساهم النمو القوي للوظائف في مجال الترفيه والفندقة في النمو القوي للوظائف في قطاع الخدمات بشكل عام حيث وفر المجال 170 ألف وظيفة خلال شهر.

وأظهر تقرير الشركة زيادة عدد الوظائف في الشركات الكبرى بمقدار 552 ألف وظيفة، مقابل تراجع عدد الوظائف في الشركات الصغيرة بمقدار 96 ألف وظيفة.

وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في أيه.دي.بي إن "الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف بالشركات الكبرى يشير إلى قدرتها على المنافسة في ظل زيادة الأجور وتقديم المزايا لجذب الموظفين".