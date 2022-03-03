هددت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" بعدم إطلاق الدفعة المقبلة من أقمار "وان ويب" الصناعية التي تهدف إلى تقديم خدمة إنترنت عالمية فائقة السرعة بالنيابة عن شركة الاتصالات البريطانية "وان ويب"

وقال مدير "روسكوزموس" دميتري روجوزين للتلفزيون الروسي إنه يجب على الشركة أن تقدم "ضمانات شاملة ملزمة قانونا خلال يومين" على أن الأقمار الصناعة لن تستخدم لأغراض عسكرية وأنه لن يتم نقل البيانات إلى الجيش.

وقال إنه إذا لم تقدم شركة "وان ويب" الضمانات، سيتم إبعاد الصاروخ سويوز الذي يحمل الأقمار الصناعية عن منصة الإطلاق. وكان من المقرر إطلاق الصاروخ يوم السبت المقبل.

وتمكن الأقمار الصناعية خدمة الإنترنت فائقة السرعة من الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها على الأرض. وقد تم إطلاق مجموعة من هذه الأقمار في الماضي.