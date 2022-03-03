صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأنه يؤيد رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر مارس.

وأوضح باول، خلال كلمته في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أنه يميل إلى اقتراح ودعم رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه لم يستبعد إمكانية رفع الفائدة بوتيرة أكبر في مرحلة ما.

ويعتقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد يتباطأ على مدى العام المقبل، مع انتهاء اضطرابات المعروض وهدوء الطلب المتزايد.

وأضاف باول أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، منوهًا بأن المجلس سيستمر في تنفيذ خططه بشأن رفع الفائدة، وسط توقعات من اقتصاديي بنك "جولدمان ساكس" أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة 7 مرات خلال 2022، وهو سيناريو من شأنه خفض أسعار الذهب.

ويرى جولدمان ساكس أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة 7 مرات هذا العام من أجل احتواء ارتفاع التضخم الأمريكي، مقارنة بتوقعاتهم السابقة التي أشارت إلى رفعها 5 مرات فقط.