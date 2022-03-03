أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 621466.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 1086 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عددالمتعافين إلى 611381 مضيفا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4ر98 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2541 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعايةالطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 44 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 7544 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 174.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 13734 ليصبح مجموع الفحوصات 7691556 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 5ر3 في المئة.