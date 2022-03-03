عبدالعزيز الفضلي



طالب رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي بضرورة ان تعلن وزارة التربية وبشكل عاجل عن موقفها مما أثير عن تطبيق شهادة PCR للمعلمين والمعلمات غير المحصنين مع بدء الدوام للفصل الدراسي الثاني، مشيرا الى ان ذلك أثار جدلا واسعا بين صفوف أهل الميدان التربوي لكونه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء، وان كل موظفي الدولة باشروا أعمالهم وفقا لما جاء في القرار ولابد الالتزام بالعدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة.



كما طالب الهولي الوزارة بسرعة الإعلان عن التقويم الدراسي المعدل للفصل الدراسي الثاني وآلية الدوام المدرسي وقد سبق لها ان أكدت أنها ستعلن عنهما قبل بدء الدوام.