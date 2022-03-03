يعتبر شهر فبراير من أكثر الشهور احتفاءً خلال العام، نظرا لاحتفالات الأعياد الوطنية في الكويت وكان مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي قد أصبح بؤرة المهرجانات الوطنية بتنظيمه مجموعات رائعة من الفعاليات والورش والمسابقات والتي بدورها أصبحت مصدرا ترفيهيا وتعليميا للزوار خلال موسم الأعياد الوطنية.

وتضمنت هذه الفعاليات مجموعة من العروض، بما في ذلك عرض الليزر، وعرض الديناصورات، وعرض الباركور الذي قام بأدائه فريق الباركور الكويتي الشهير بقيادة الموهوب محمد العطار بالإضافة الى عرض طائر المكاو في ساحات المركز الخارجية من قبل الفريق الكويتي للطيران الحر.

أما بالنسبة لورش العمل المتنوعة والتي كانت تعقد بشكل يومي فقد اشتملت على ما يلي:

ـ اصنع توربينتك الخاصة.

ـ اصنع اعصارك.

ـ تنقيب الأحافير.

ـ حكايات علماء: بنو موسى وابن الهيثم.

ـ رصد الحيوانات.

ـ السلامة من الحرائق.

ـ الحياة البرية في الكويت.

ـ طباعة ثلاثية الأبعاد.

ـ تسريب النفط.

الى جانب مسابقة التصوير التي عقدتها الجمعية الكويتية لفنون التصوير، فقد أنشأ قسم التعليم لدى مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ثلاث مسابقات والتي تضمنت: المسابقة الشعرية «كلمات في حب الكويت»، ومسابقة تصوير «الحياة البرية في الكويت»، وأخيراً المسابقة الغنائية «للكويت نغني» للأطفال من عمر 5-10 سنوات، حيث طُلب من الأطفال المشاركين تصوير مقطع ڤيديو وغناء أغنية وطنية من اختيارهم، وذلك لفرصة الفوز بجهاز «ستينغريكس» نظام كاريوكي منزلي، الإصدار المميز من بارتي باندل، بجانب فرصة الغناء أمام الجمهور على المسرح الخارجي للمركز.

وقد فاز بالجائزة الموهوب عبدالله سعود القعيد ذو الثمانية أعوام، والذي أبهر الجمهور خلال حفل التكريم الذي أقيم يوم 28 فبراير في المركز.

ويفخر فانتسي وورلد بكونه الشريك في هذا الحدث الذي عبر فيه الأطفال عن مواهبهم وإبداعاتهم.

وقال الناطق الرسمي لفانتسي وورلد: «انها لفرصة مثالية أن تتم رعاية مثل هذه المسابقة الغنائية في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث يغني الأطفال بحماس وروح وطنية، وهذا ما دفعنا لأن نصبح الراعي الرسمي للمسابقة»، وأضاف «تعتبر سينغتريكس الهدية المثالية لأحد المواهب الغنائية المستقبلية للكويت، والذي تتيح للفائز فرصة لممارسة مهاراته بكل أريحية في منزله حتى الإتقان لنفخر به في المستقبل».