أعلنت Ooredoo، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022، أنها ستكون المزود العالمي الرسمي لخدمات الربط الدولي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، إذ تم اختيار Ooredoo من قبل FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير شبكة عالمية تربط الدوحة بنقاط تواجد مختلفة في أوروبا ـ لندن وفرانكفورت ـ وسنغافورة في آسيا.

وبهذا ستقدم Ooredoo خدمات اتصالات عالمية لجميع الجهات الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية في قطر لتغطية هذا الحدث الدولي البارز. ويشمل ذلك اتصال حوالي 50 جهة بث ناقلة للحدث في جميع أنحاء العالم بشبكة Ooredoo ومركز البث الدولي في قطر لنقل ڤيديو البث المباشر والبيانات.

وضمن إطار هذه المبادرة، تعمل Ooredoo على بناء شبكة اتصالات دولية مخصصة بسرعات 100 غيغابت في الثانية، توفر للجهات الناقلة للبطولة الجودة والمرونة اللازمتين لإنتاج وتوزيع محتوى الفيديو الخاص بالبث.

ولضمان حصول جهات البث على تجربة عالمية تليق بمستوى الحدث، ستسخر Ooredoo خبرتها في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى وعلاقاتها القوية التي تربطها بمزودي الخدمات العالميين والجهات المعنية بتكامل الأنظمة الإعلامية، وستستفيد من قدرات ومرونة وسعة شبكتها العالمية في دعم تزويد خدمات الاتصالات وبث البطولة على أعلى مستوى.

وبهذا الصدد، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: «نحن فخورون باختيارنا مزودا عالميا رسميا لخدمات الربط الدولي لمثل هذا الحدث العالمي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي منحنا إياها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويبرهن على سمعتنا القوية في توفير شبكة وخدمات اتصالات قوية وموثوقة وعلى التزامنا الاستراتيجي بالابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي ظهر جليا في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها دولة قطر مؤخرا، مثل بطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ وسباق جائزة Ooredoo قطر F1 الكبرى 2021 للفورمولا 1. ونحن نتطلع إلى تأكيد هذه النجاحات وتقديم تجربة تفوق توقعات الجماهير، سواء بالنسبة لنا كشركة أو لدولتنا قطر خلال استضافتها للحدث».

من جهته، قال محمد الخاطر، مدير الاتصالات وتقنيات البث في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: «يسعدنا اختيار Ooredoo، المزود الرائد لخدمات الاتصالات في قطر وإحدى أسرع الشركات نموا في المنطقة والعالم، لتكون مزودا عالميا لخدمات الربط الدولي لجميع الجهات الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية لتغطية الحدث. لقد تعاونا مع Ooredoo في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وأثبتت قدرتها على تحقيق نجاح مميز وجودة عالية ونتائج رائعة. كما أنها ساهمت بدور رئيسي في منح الجماهير الرياضية تجربة فريدة لا تنسى. نحن على ثقة من أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ ستشهد نجاحا غير مسبوق مع كون Ooredoo شريكا موثوقا يعتمد عليه».

هذا، وتلتزم Ooredoo بتزويد جهات البث بشبكة تمكن ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم من مشاهدة جميع أهداف البطولة والاستمتاع بتشويق مبارياتها ومتابعة تفاصيلها وأجوائها. فمن خلال شبكة Ooredoo للألياف الضوئية التي تغطي جميع أنحاء قطر وشبكة 5G الرائدة لاتصالات الجوال، ستتمكن جهات البث الناقلة للبطولة ومقدمو الخدمات من اختيار Ooredoo لتكون وجهة واحدة ومتكاملة تلبي جميع متطلباتهم من خدمات الاتصالات.