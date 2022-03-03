ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بـ8% بسبب الحرب في أوكرانيا، وسجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا، بأكثر من 50%، لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل تقليص مكاسبها لتتداول عند 146 يورو.

وسعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن إلى تجنب قطاع الطاقة لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.

وقد أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء، عن تخصيص 1.5 مليار يورو لشراء الغاز، فيما انعكس ارتفاع أسعار الطاقة على نسبة التضخم بمنطقة اليورو، والذي ارتفع إلى رقم قياسي عند 5.8%.

وقال مارتن جيردينك، رئيس الأسهم الأوروبية في بيت الاستثمار الهولندي NN Partners: «خام برنت هو أكبر عامل خوف لأسواق الأسهم، إذا تحركت نحو 150 دولارا أو أكثر للبرميل، فإن النمو الاقتصادي سيتأثر حقا».

لكن روس مايفيلد، محلل الاستثمار في «بيرد»، قال «هناك شعور بالابتعاد عن المخاطرة من الحرب، لكن هذا أيضا قد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على مسار تشديد أقل عدوانية».