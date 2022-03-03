تراجع احتياطي النفط الخام الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2002، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وانخفض الاحتياطي بمقدار 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 580 مليون برميل.

وحسبما ذكرت «رويترز»، تراجعت المخزونات في مركز تسليم وتخزين الخام في كاشينغ بأوكلاهوما بمقدار 972 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 22.8 مليون برميل، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر 2018.

هذا، وقالت مصادر على دراية بالأمر لوكالة «بلومبرغ»، إن هناك أنباء عن اتفاق بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى للإفراج المنسق عن كميات من مخزونات الخام، مع ارتفاع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي.