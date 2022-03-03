هبط اليورو أمام الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في نحو ست سنوات خلال تعاملات الخميس، كما تتداول العملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى في 21 شهرا أمام الدولار.

وتشهد أوروبا توترات حادة بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تكثف الدول الأوروبية العقوبات على روسيا، وسط تحذيرات من جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ من أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

فيما كشفت بيانات اقتصادية تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بنحو 0.2% إلى 6.8% في يناير، وهو مستوى أدنى توقعات المحللين عند 6.9%.

وعلى صعيد التداولات، تراجع اليورو أمام العملة البريطانية بنحو 0.1% إلى 0.8285 إسترليني في تمام الساعة 01:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجل 0.8276 إسترليني في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016، فيما تراجع اليورو أمام العملة الأميركية بنحو 0.3% عند 1.1086 دولار وهو مستوى قريب من 1.1058 دولار المسجل أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.