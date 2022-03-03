تطول لائحة الشركات التي تقطع علاقتها بروسيا، كان آخرها شركة التجزئة H&M التي أعلنت وقف مبيعاتها في السوق الروسية.

وأكدت شركة Alcoa أكبر منتج للألمنيوم في الولايات المتحدة، أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها إلى الشركات الروسية، وستعمد إلى وقف مشتريات المواد الخام من البلاد ردا على العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

بدورها، أعلنت شركة تيكنيب إنيرجيز Technip Energies عن توقفها عن العمل على الفرص التجارية المستقبلية في روسيا في ظل العقوبات الغربية الجديدة.

ومع تضييق الخناق المالي على موسكو، أكد بنك سيتي غروب أنه معرض لخسارة ما يقرب من 4 مليارات دولار بسبب انكشافه على روسيا، مشيرا إلى أنه أكثر عرضة للتأثر بالعقوبات الغربية على موسكو من باقي البنوك الكبيرة الأخرى.